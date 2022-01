Pláč a slzy na Boží hod: Veronika Žilková zachraňovala svou fenku Cofie

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková letošní Vánoce neprožila zrovna v klidu. Místo odpočinku na gauči u pohádek, strávila známá herečka se svým čtyřnohým miláčkem dlouhých sedm hodin na veterině. I přes snahu veterinářů nakonec fenka Cofie přišla o oko, a tak Žilková i ostatní členové její rodiny letošní Boží hod proplakali.

Veronika Žilková Stropnická si užívala Vánoce s rodinou až do doby, kdy se z procházky vrátila její fenka Cofie s poraněným okem. Herečka musela pejska rasy mops okamžitě odvést na pohotovost, kde ji čekal nemilý verdikt.

"Běhal na zahradě a zřejmě si oko poranil o nějakou větev. Máma má zahradu totálně uklizenou, netušíme, jak se to stalo. Byl tam asi deset minut. Měl propíchnutý oko, díru v očním bulbu," vysvětlila dcera Žilkové, Agáta Hanychová.

Ačkoliv se veterináři snažili očíčko Cofie zachránit, po dlouhých hodinách o něj nakonec přišla. Smutná událost samozřejmě ovlivnila náladu všech členů domácnosti, kteří zranění chlupatého mazlíčka nesli velice těžce.

Všichni brečeli

"Všichni brečeli, není divu. Cofie to zvládala z celé rodiny nejlépe," popsala situaci Hanychová, která má sama mopsíka a je velikou milovnicí zvířat.

Veronika Žilková pak celou událost převyprávěla svým sledujícím během pravidelného živého cvičení na Instagramu. "Naše mopsice byla na zahradě deset minut, vrátila se a vypíchla si očíčko. Takže jsem s ní strávila od dvou do devíti, tedy celý Boží hod na veterině. Byla to jediná klinika otevřená široko daleko. Nakonec jí to oko bohužel museli vzít, asi se někde nabodla na větvičku, my jsme to teda nikdo neviděli. U tohoto plemene jsou ale úrazy očí velice časté, protože je mají vyboulené," svěřila se hvězda s hrozivým zážitkem.

Letošní Vánoce byli pro Žilkovou velice smutné

Naše krasavice přišla o oko

"Jestli se někomu něco na Vánoce nepovedlo, nejste v tom sami. Dneska jsme byli zase na převazu. Musím říct, že včera jsem to hodně obrečela. Život jde dál, naštěstí žere a je spokojená, ale naše krasavice přišla o oko," dodala posmutněle Veronika Žilková.

Naštěstí si ale Cofie na svůj handicap rychle zvykla a z fotografií, které herečka pravidelně přidává na sociální sítě to vypadá, že ji ztráta poloviny zraku nijak netrápí.

Herečka musí s fenkou chodit na pravidelné převazy