Veronika Žilková už má Jaromíra Soukupa plné zuby: Dala mu jasnou stopku

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková byla první týdny z movitého partnera své dcery Agáty Hanychové nadšená. Herečka Jaromíra Soukupa opěvovala všude kudy chodila, poslední týdny se ale jejich vztahy výrazně ochladily. Majitel TV Barrandov totiž potenciální tchyni nazval zhrzenou manželkou a to si Žilková nenechala líbit.

Veronika Žilková ještě před nedávnem pěla na Jaromíra Soukupa samou chválu. "Nebudu komentovat Agátu, ale z pana Soukupa jsem unesená. Třeba už jen to, že po nás všech umyl nádobí. Já jsem to ještě u žádného svého manžela nezažila. Nikdy žádný chlap u mě nebo u Agáty nádobí nemyl," pěla matka Agáty Hanychové ódy na miliardáře v rozhovoru pro Blesk.

Vypadalo to, že Jaromíra Soukupa herečka přijala do rodiny a je ráda, že si její nejstarší dcera konečně našla vážnější vztah. Pak ale přišel zlom.

Mediální magnát si totiž do Žilkové několikrát rýpl v jednom ze svých mnoha pořadů. "Mezi partnerky Martina Stropnického patřila Veronika Žilková. U něj neskončil průserem politický, ale soukromý život. To by člověk nevěřil, jak soukromý život může těžce poškodit kariéru nadějného politika - respektive rozzuřená bývalá manželka," nebral si Soukup servítky. "Já Veroniku Žilkovou nijak zvlášť dobře neznám, se přiznám. Teda trochu ji samozřejmě znám, je to milá paní. Ale takhle, do politiky mi mluvit nemůže," naznačil majitel TV Barrandov, že matku své partnerky moc nemusí. Odezva od herečky na sebe pak nenechala dlouho čekat.

Žilkové ruply nervy

Veronice Žilkové po neustálých útocích ze strany Jaromíra Soukupa už došla trpělivost.

"Veronika Žilková se veřejně distancuje od názorových vyjádření TV Barrandov. Televizi nesleduje a odmítá komentovat útoky televize Barrandov na kohokoliv. Demokracie umožňuje rozdílnosti názorů," zaslala Žilková vyjádření redakci webu Extra.

Soukupova nevhodná vyjádření na adresu jejích kolegů ze showbyznysu i vůči ní samotné už zkrátka matka Agáty Hanychové nehodlá dál přehlížet. Zda ale distancování herečky donutí miliardáře uklidnit svůj prořízlý jazyk, ukáže až čas. Jedno je ale jisté, rodinné vztahy nepříjemný konflikt rozhodně neposílil.

Nadšení z nového přítele Agáty Žilkovou rychle přešlo