Rozchod s Holomáčem? Veronika Žilková ohledně svého vztahu podivně mlží

Veronika Žilková ještě nedávno sdílela jednu zamilovanou fotku za druhou, v posledním rozhovoru pro TN.cz ale o rockerovi Josefu Holomáčovi podivně mlžila. Herečka raději stáčela řeč na práci, které má nad hlavu a vypadá to, že vztah s hudebníkem nejspíš nebude zase tak růžový, jak se na první pohled zdálo.

Veronika Žilková se poslední dobou rozhodně nenudí. Herečka jde z role do role a ve volném čase se stará o tři štěňátka, která porodila její fenka Cofie.

"Máme tři jednoměsíční štěňátka mopsů a já jdu na kontrolu s fenou, protože měla trochu složitější porod. Je to podobné, jako když chodí matky rodičky na prohlídku k lékaři v šestinedělí. Štěňátka se narodila předčasně, když jsem zrovna odjela na dovolenou. A netušila jsem, že mi umře maminka. Porod štěňátek bezvadně zvládla dcera Kordula, zaslouží si pochvalu," prozradila herečka TN.cz.

Žilkovou nedávno potrápilo zdraví a dokonce musela do nemocnice, dnes už ale naštěstí v pořádku. "Mě netrápí nic. Od rána do večera pracuji a ve volných chvílích se věnuji pejskům," svěřila se hvězda stejnému webu. Jakmile ale přišla řeč na novou lásku s hudebníkem Josefem Holomáčem, Žilková už příliš sdílná nebyla.

Slovo přítel mi nepodsouvejte

"Slovo přítel mi, prosím, nepodsouvejte. Takto to píše bulvár. Já nepotřebuji na vše odpovídat, jen říkám, že v mém životě je vše v pořádku," překvapila Veronika Žilková. Herečka totiž ještě na začátku února s Josefem Holomáčem obcházela hvězdné večírky a vypadalo to na velikou lásku.

Žilková na svůj Instagram s hudebníkem nahrávala spousty společných fotek, ty ale nyní vystřídaly snímky štěňat. Více ale o svém soukromí matka Agáty Hanychové prozrazovat nechtěla. Místo toho stočila řeč na novou roli, kterou brzy ztvární.

"Ve čtvrtek jsem hrála Okno mé lásky ve Stochově. Hrát ji budu dvakrát i v sobotu v Divadle Broadway. Také zkouším nádhernou hru s Vladimírem Morávkem. Napsal ji Lukáš Pavlásek a jmenuje se Já diktátor. Půjde o komediální revue, bude to jakási obdoba současné politické situace. Ale zkoušíme to trochu ve stylu Osvobozeného divadla, kdy Voskovec a Werich před 2. světovou válkou v podobném duchu udělali West Pocket Revue o tehdejším politickém dění ve světě. Když má člověk strach, tak je nejlepší se začít smát. Doufáme, že tato komedie bude diváky velmi dobře přijata. Bude v ní hrát také Milan Peroutka či Tomáš Matonoha. Já budu ztělesňovat všechny fatální ženy diktátora od jeho učitelky přes jeho matku, sekretářku až po jeho prostitutku. Ale všechno to jsou sny, o nich ta komedie bude," uzavřela Žilková.

