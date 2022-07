Veronika Žilková má radost z dcery Korduly: Nelehký úkol zvládla na jedničku

Zdroj: Profimedia

Rozvádějící se Veronika Žilková si s sebou letos na karlovarský filmový festival vzala namísto manžela šestnáctiletou dceru Kordulu, která se tak po delší době objevila ve společnosti. A sama Žilková je na dceru neuvěřitelně pyšná. Chválila ji za to, jak se se vším, co k festivalu patří, popasovala.

Herečka Veronika Žilková v posledních letech vyrážela na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se svým manželem Martinem Stropnickým. Vzhledem k tomu, že ale v současné době procházejí rozvodem, vybrala si coby svůj doprovod svou dceru Kordulu. A rozhodně udělala dobře. Šestnáctiletá kráska totiž byla jednou z největších ozdob festivalu.

Soukromí si hlídá

Kordula Stropnická není nijak aktivní na sociálních sítích a prakticky vůbec se neukazuje ani ve společnosti. Až nyní měli tedy fanoušci Veroniky Žilkové možnost podívat se, v jak krásnou slečnu Kordula vyrostla. A navzdory tomu, že Kordula běžně na podobné události nevyráží, přítomnost fotografů a novinářů ji nijak nevyváděla z míry. Ochotně poskytovala rozhovory a pózovala před objektivy fotoaparátů. A Žilková byla radostí bez sebe.

Pyšná maminka

„Karlovy Vary skončily, krásný zážitek a radost z Kordulky, která svůj vstup do společenského světa zvládla na jedničku, včetně focení,” radovala se Veronika Žilková na Instagramu u příspěvku, ke kterému připojila společnou fotografii s dcerou. Kordula se zkrátka se vším popasovala skvěle, i když sama přiznala, že to úplně jednoduché nebylo. „Je to tady skvělé, ale je tady zmatek. Akce za akcí, nic nestíháme, ale vše si užíváme. Užila jsem si to jako celek s fajn lidmi, je to hezké a upřímné,” svěřila se v rozhovoru pro eXtra.cz.

Krásná Kordula nejvíce zářila během závěrečného ceremoniálu festivalu, během kterého se blýskla v dlouhých průhledných šatech, které jemně odhalovaly její dlouhé nohy. Z krásného modelu byla ovšem dcera Veroniky Žilkové zpočátku v rozpacích. „Poprvé jsem se v těchto šatech úplně necítila, ale každý žijeme jenom jednou a jsme krásní, tak proč ne,” popsala své pocity i výběr outfitu.