Veronika Žilková vzpomínala na maminku Olgu: Od oceánu jí poslala do nebe vzkaz

Zdroj: Profimedia

Herečka Veronika Žilková v loňském roce neprožila veselé Vánoce a poklidné svátky. Jen dva dny po Štědrém dnu totiž navždy odešla její maminka Olga Žilková. Po jejím úmrtí herečka odjela pryč z Česka a vydala se na maminčino oblíbené místo. A z něj jí vyslala krásný vzkaz.

Pro Veroniku Žilkovou byly bezpochyby poslední dny velmi náročné. Během vánočních svátků ji totiž navždy opustila její milovaná maminka Olga, která pro ni i celou její rodinu byla nesmírně výjimečná. Smutnou zprávu oznámila na sociální síti jako první Agáta Hanychová. „R.I.P. Naše milovaná babička, prababička a maminka dnes odešla v klidu do nebe,” napsala modelka, pro kterou byl odchod babičky zdrcující.

Jméno v písku

Několik dní na to, co Olga Žilková zemřela, se její dcera Veronika rozhodla utéct za hranice České republiky a přesunula se na Kanárské ostrovy. A tam o své mamince přemýšlela. Dokonce její jméno s pomocí kamenů vepsala do písku. „Maminko, vzpomínám na tebe na ostrově, kde jsi také kdysi byla. Říkala jsi: V minulém životě jsem asi musela být ryba, že tak ráda plavu a miluju moře,” napsala Žilková k fotce z pláže a ihned se dočkala velké podpory od svých sledujících.

Oblíbená mezi všemi

Odchod Olgy Žilkové zasáhnul také spousty fanoušků herečky i Agáty Hanychové. Agáta čas od času s babičkou streamovala na svém Instagramu a Olga Žilková si rychle získala přízeň všech. „Paní Veroniko, chci vám napsat, že jsme si mnozí vaši maminku oblíbili tak, jako by byla naše vlastní babička. Kolik lásky a dobroty ta dobrá žena rozdávala i skrze televizní obrazovku,” napsala pod příspěvek Veroniky Žilkové jedna z jejích příznivkyň.

Pro Veroniku Žilkovou byl loňský rok velmi náročný, a to nejen jeho závěr. Na začátku roku pro změnu přišla o manžela Martina Stropnického, který jí prostřednictvím elektronické pošty oznámil, že ji nadále nemiluje a našel si jinou partnerku. Herečka však neztrácí úsměv a lidé ji za její sílu a odvahu neustále obdivují.