Veronika Žilková bude další rok bez manžela, na výchovu Korduly je úplně sama

Veronika Žilková má se svým mužem už několikátý rok vztah na dálku. Jelikož je Martin Stropnický velvyslancem v Izraeli, herečka doma zastává ženskou i mužskou roli a aktuálně vychovává šestnáctiletou dceru Kordulu sama. Žilková navíc kvůli covidu přichází o práci a tak se pro ni mateřství stalo prioritou číslo jedna.

Veronika Žilková stejně jako ostatní herci přichází v posledních měsících kvůli covidu o práci. "Divadla jsou prakticky zavřená. Některá z těch, ve kterých hraji, pak úplně. Hodně představení se ruší. Úplně nečekaně mám tedy prázdniny. Jen za leden a únor mám asi patnáct zrušených představení," přiznala herečka v rozhovoru pro Showtime.

Žilková se proto aktuálně věnuje hlavně své rodině, a to převážně své nejmladší dceři Kordule Stropnické. "Nejmladší dceři je šestnáct. Chodí na Střední školu jezdectví a dostihového sportu do Chuchle, takže každý den postávám ve stáji a čekám, až dojezdí, dotrénuje a vyčistí koně," popsala šedesátiletá herečka, jak s Kordulou tráví volný čas.

Jelikož je Martin Stropnický stále v Izraeli, rozhodla se Žilková, že zastane roli matky i otce v jednom.

Další rok bez manžela

"Můj muž je v Izraeli a ještě tam rok bude. Takže jsem teď doma vlastně za dva," svěřila se Žilková s tím, že manžela viděla naposledy na Vánoce.

"Je mi to líto, na podzim mi propadly dvě letenky, plánovala jsem za ním letět. Přes noc se však tehdy změnila opatření. Těším se na léto, až přijede. Navzdory bulváru a tomu, co se píše, máme hezký vztah," vysvětlila herečka a dodala, že by samozřejmě ocenila, kdyby byl Stropnický kvůli šestnáctileté dceři více doma.

"Ale je spousta rodin, které covid nějakým způsobem rozdělil. Kdyby nepřišel covid, byla bych teď v Izraeli. Prostě to tak je. Člověk musí brát život se vším, co mu přináší," tvrdí Žilková.

Když už jsme si ji pořídili, musím jí to vynahradit

Žilková by sice ráda trávila s manželem více času, cestování ale právě kvůli Kordule poslední dobou výrazně omezila. "Teď je to dané dcerou. Není jí osmnáct, je v druhém ročníku a mámu potřebuje," míní herečka.

"Když už jsme si ji pořídili na stará kolena, tak jí to teď musím vynahradit. S manželem jsme se tak domluvili, že teď budu konečně za pečující matku. Abych se sebrala a odletěla na dva měsíce, to té holce nemůžu udělat," uzavřela.