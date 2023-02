Veronika Žilková má nárok na tučné výživné: Stropnický ale platit nechce

Zdroj: Profimedia

Válka mezi Veronikou Žilkovou a Martinem Stropnickým ještě rozhodně není u konce. Manželé se stále dohadují ohledně měsíční výše alimentů na nezletilou dceru Kordulu a z tohoto důvodu bylo dokonce pozastaveno rozvodové řízení. Díky soudu navíc vyšlo najevo, kolik si Stropnický na pozici velvyslance vydělá a vypadá to, že se při placení na dceru pořádně plácne přes kapsu.

Martin Stropnický a Veronika Žilková mají po rozchodu vztahy na bodu mrazu. Herečka nerozdýchala, že si její manžel našel o desítky let mladší milenku a ze dne na den opustil rodinu a proto rozvod rozhodně neprobíhá v přátelském duchu.

Žilková se snaží vysoudit co nejvyšší výživné na dceru a ráda by dosáhla toho, aby se alimenty vypočítaly z platu jejího muže. Jenže s tím prý Stropnický nesouhlasí a proto se celý proces zbytečně protahuje.

"Z mé strany tam nejsou žádné požadavky, je to normálně vypočítané z výše platu a z toho, že otec má ze zákona dorovnat životní úroveň dítěte podle té své," vysvětlila Žilková Blesku s tím, že roky netušila, kolik vlastně její bývalý manžel ve skutečnosti vydělává.

Rok se neviděli

Veronika Žilková prý donedávna neměla ani ponětí, jak vysoký je plat Martina Stropnického. Velvyslanec prý za svou práci bere v průměru kolem půl milionu měsíčně, což se herečka dozvěděla až u jednoho ze soudních stání.

"Jak jsem se u soudu o výživné naší dcery dozvěděla, do té doby to pro mě bylo utajené, jeho příjem je 480 tisíc korun měsíčně," svěřila se CNN Prima News.

Pokud by soud vypočítal alimenty z jeho reálných výdělků, dostávala by Žilková necelých sto tisíc měsíčně. Podle doporučených tabulek by měl Stropnický odevzdávat na dceru zhruba dvacet procent svého platu. Jelikož se ale zatím strany nedohodly, vypadá to, že se celá kauza ještě nějaký čas potáhne. Kordula Stropnická navíc bude brzy plnoletá a vymáhat peníze po otci bude moct dovršením osmnáctého roku sama. Podle Žilkové s otcem už rok nepřišla do styku. "Rok se neviděli, a jak jsme se s dcerou z televize dozvěděly, manžel dostane další velvyslanectví, takže se situace další čtyři roky asi nezmění," dodala zklamaně herečka.

