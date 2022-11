Žilková se pustila do milenky Stropnického: Žila se dvěma seniory najednou

Zdroj: Profimedia

Pro Veroniku Žilkovou byl rozpad vztahu s Martinem Stropnickým velmi těžký. I když už nyní září po boku nového partnera, neznamená to, že na křivdy způsobené Stropnickým jen tak zapomene.

V současné době prochází slavný pár rozvodovým řízením. O Stropnickém se v posledních dnech mluví jako o jednom z možných kandidátů na post prezidenta republiky. Má za sebou bohatou politickou kariéru, byl poslanec, ministr a nyní je velvyslanec v Izraeli.

Podlehl ambiciózní blondýně

Podle Žilkové nemá na takovou funkci dostatečný morální kredit. "Pokud se někdo rozhodne kandidovat a má neuspořádané rodinné vztahy, je to minus. Stropnický porušil služební diplomatický zákon, kdy člen diplomatické mise si nesmí z bezpečnostních důvodů začít poměr se svým spolupracovníkem. Stropnický se ve svých šedesáti šesti zamiloval do mladé ambiciózní dívky, srdci neporučíš. Ale v tu chvíli měl odstoupit," prozradila svůj názor oblíbená herečka.

Peníze na prvním místě

Podlehnutí půvabné blondýnce není to jediné, co svému bývalému partnerovi vyčetla. Odhalila pravý důvod toho, proč neustále zůstavá v politických funkcích. "Zřejmě kvůli penězům. Jak jsem se dozvěděla u soudu o výživné naší dcery, protože do té doby mi to bylo utajeno, plat velvyslance v Izraeli je 480 tisíc korun měsíčně. To je vysoký plat, přesto, pokud tu svoji dívku miluje, měl dát přednost lásce a ne financím."

Ani tím Veronika svůj monolog neskončila. "Z doslechu od lidí z Izraele, kteří mi to píší a volají, vím, že tato dívka, aby získala izraelské občanství, žila pět let se sedmdesátiletým izraelským občanem. Když občanství dostala, začala žít se Stropnickým veřejně. Jsou důkazy, že předtím žila s oběma seniory současně. Je to dívka, která, když jsem přijela do Izraele, pracovala ve vrátnici. Teď má jeden z nejvyšších postů na ambasádě. Údajně má státní byt a svého řidiče," dodala.

Veronika také prozradila svého horkého kandidáta na prezidenta. Veřejně podpořila Danuši Nerudovou.