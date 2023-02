Stropnický před Žilkovou tajil své příjmy: Jak si přijde na 480 tisíc měsíčně?

Zdroj: Profimedia

Než dojde k oficiálnímu rozvodu Veroniky Žilkové a Martina Stropnického, musí se stále ještě manželé dohodnout na tom, jak vysoké výživné bude český velvyslanec v Izraeli platit na svou dceru Kordulu. A může to být opravdu enormní suma. Jak totiž herečka prozradila, její manžel před ní tajil obrovské příjmy.

Přestože měl být rozvod Veroniky Žilkové a jejího manžela Martina Stropnického v současné době dávno vyřešený, proces pozastavilo soudní řízení, jehož předmětem je vyčíslení výše výživného, které bude Stropnický měsíčně platit na svou nezletilou dceru Kordulu. Právě při řešení alimentů vyšlo na povrch, kolik si Stropnický jakožto český velvyslanec v Izraeli měsíčně vydělá. A Veronika Žilková byla z částky v šoku.

Statisíce korun

S tím, co se během soudního řízení Veronika Žilková dozvěděla, se svěřila ve svém vyjádření pro Blesk. „Jak jsem se u soudu o výživné naší dcery Korduly dozvěděla – do té doby to pro mě bylo utajené – jeho příjem je 480 tisíc korun měsíčně. Značnou část tvoří jeho vysoký plat,” nechala se matka Korduly Stropnické slyšet.

Jak se následně podařilo zmíněné redakci zjistit, svým postem si Stropnický měsíčně přijde na neuvěřitelných 360 tisíc korun měsíčně. Další příjmy má pak zřejmě ze své předchozí práce, kdy se živil jako herec a překladatel. K tomu všemu vlastní v Praze dva bytu, které pravděpodobně pronajímá.

Smutný konec

Veronika Žilková a Martin Stropnický se vzali v roce 2008. Jejich manželství bylo na první pohled dokonalé, v loňském roce ale zničehonic přišel drsný konec. Stropnický vzal svou manželku a také dceru na dovolenou do Dubaje a krátce po návratu Žilkové prostřednictvím mailu sdělil, že ji nadále nemiluje. Posléze vyšlo na povrch, že udržuje poměr se svou podřízenou z české ambasády. Veronika Žilková bylo z náhlého rozhodnutí manžela na dně. Z nejhoršího se ale oklepala a dnes tvoří pár s bubeníkem kapely Argema Josefem Holomáčem.