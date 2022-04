Exmanželka Stropnického je na straně Žilkové, Stropnický ji opustil hned dvakrát

Zdroj: Profimedia

Exmanželka Martina Stropnického, Lucie Borovcová, se vyjádřila k jeho dalšímu rozvodu. S bývalým ministrem obrany a současným velvyslancem v Izraeli se rozešli hned dvakrát. Stropnický ji vždy opustil kvůli jiné ženě.

Dovolená a pak rozvod

Pro Blesk Borovcová prozradila, že to, co udělal Žilkové, si zažila také. "Mně to udělal stejně. Dovolená, pak konec. Ale už je to dávno. Mám svůj život, daří se mi fajn a proti paní Žilkové nic nemám." Jeho chování ji ale mrzí především kvůli společným dětem. "Jen mě napadlo, že takhle by se velvyslanec chovat nemusel. Mně je to už fuk, ale mých dětí se chování jejich otce týká. Ostuda," dodala. Podobný osud obě ženy nyní spojil, Žilková prozradila, že si vzájemně vyměňují zprávy. "Zatím si píšeme SMS zprávy a musím říct, že je moc vtipná. Ráda bych se s ní potkala i na jevišti," prohlásila Veronika na adresu své předchůdkyně. "S Lucií jsme dohromady porodily pět dětí s příjmením Stropnická/Stropnický a ty velké se vzájemně velmi přátelí," dodala.

Rodinný nepřítel

Otec Lucie, známý textař Zdeněk Borovec, měl na Stropnického vyhraněný názor už od začátku jejich vztahu. Poté, co Stropnický opustil Lucii poprvé, nad ním tchán zlomil hůl definitivně. Martin se bezhlavě zamiloval do herečky Daniely Kolářové, jejich vztah ovšem neměl dlouhého trvání. "Po rozchodu s paní Kolářovou mi zavolal, že mě zve na svoji premiéru, a dodal: 'Jen jsem ti chtěl říct, že jsem zase volný,'" prozradila Lucie, která s ním pak žila patnáct let. Jejich manželství skončilo definitivně, až když se zamiloval do Veroniky Žilkové. "Jak může bejt tak chytrej člověk takovej vůl?" prohlásil prý na jeho adresu Borovec, když se Lucie kvůli Stropnickému trápila. "Dneska se tomu přesnému tátovu výroku konečně můžu zasmát," míní Borovcová.