Veronika Žilková se rozvádí: Pro nečekaný krok manžela má jediné vysvětlení

Zdroj: Profimedia

Herečka Veronika Žilková přišla s naprosto nečekanou zprávou. S manželem Martinem Stropnickým se po osmnácti letech rozvádějí. Z informace nejsou v šoku jen její fanoušci, ale také její nejbližší, a dokonce i herečka sama. Žilková od manžela totiž znenadání dostala e-mail, ve kterém jí sdělil, že ji už nemiluje. Herečka cítí zradu a tuší, co by za náhlým krokem Stropnického mohlo stát.

Dvě její předchozí manželství nevyšla, všichni ale doufali, že s Martinem Stropnickým, za kterého se před osmnácti lety provdala, ve spokojenosti a štěstí zestárne. Jenže ani to se nestane. Stropnický totiž své manželce prostřednictvím elektronické pošty oznámil, že jeho láska k ní vyprchala. Pro Veroniku Žilkovou to byla rána pod pás, ještě pár týdnů zpět spolu dvojice strávila krásnou dovolenou v Dubaji, kde nic nenasvědčovalo tomu, že se manželství blíží svému konci.

Byl to šok

Veronika Žilková před několika týdny strávila pohádkovou dovolenou v Dubaji, kde byla nejen se svým manželem, ale také jejich dcerou Kordulou. I když si Žilková během pobytu nevšimla ničeho zvláštního, její dcera ve vzduchu cítila, že je možná něco tak docela jinak. „V letadle z Dubaje, kam nás pozval, řekla, že to byl tak hezký týden, že má až pocit, že se táta s námi loučí. Že to byla rozvodová dovolená. Netušila jsem, že její instinkt byl pravdivý,” uvedla herečka pro Blesk.

„Byl to pro mě šok. Po krásných společných Vánocích a dovolené, ze které jsem se s dcerou před týdnem vrátila, to byla zcela nečekaná zpráva,” uvedla ještě Žilková k tomu, že ji manžel po návratu do Česka zaslal mail ze zprávou, že ji už nemiluje.

Zradil všechny děti i vnoučata

Zprávu, která jí zlomila srdce, Veronika Žilková rozhodně jen tak nestráví. Od doby, kdy mail obdržela, pochopitelně přemýšlí nad tím, co se mohlo stát. „Asi zjistil, že v 65 letech vypadá líp vedle mladé slečny než vedle šedesátileté manželky. Jiné vysvětlení nemám. Těžce se smiřoval s přibývajícími léty. Herci jsou víc ješitní. Tak si asi našel někoho, pro koho je zase mladý princ. S dobrým platem a postavením,” netají se herečka možným důvodem a dodala, že momentálně cítí obrovskou zradu. „Zradil všechny děti i vnoučata. Vzhlížela jsem k němu jako k představiteli čestnosti a charakteru. Měla jsem slepé oči lásky,” řekla ještě.