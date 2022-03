Drsný vzkaz manželovi: Veronika Žilková si se Stropnickým nebere servítky

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková a Martin Stropnický se budou po téměř dvaceti letech manželství rozvádět, jejich rozchod ale neprobíhá zrovna v přátelském duchu. Herečka obdržela informaci o rozchodu e-mailem a na Instagramu fanouškům velice jasně řekla, co si o chování velvyslance myslí.

Veronika Žilková a Martin Stropnický si ještě před pár dny užívali společnou dovolenou v Dubaji, po návratu ale čekal herečku obrovský šok v podobě rozchodového e-mailu.

"Dostala jsem mail, že mě už nemiluje, a jeho případný nový vztah je jen toho důsledek a že se omlouvá. Asi zjistil, že v 65 letech vypadá líp vedle mladé slečny než vedle šedesátileté manželky. Jiné vysvětlení nemám. Těžce se smiřoval s přibývajícími léty. Herci jsou navíc ješitní. Tak si asi našel někoho, pro koho je zase mladý princ. S dobrým platem a postavením," překvapila Žilková svou upřímností v rozhovoru pro Blesk.

Herečka se později na sociální síti svěřila fanouškům, že její manžel měl dokonce přesné požadavky, jak rozvod oznámit veřejnosti.

Nebylo to podle toho, jak si pan Stropnický přál

"Já jsem to včera nějak zveřejnila, i když to samozřejmě nebylo podle toho, jak si to přál pan Stropnický, protože on mi vlastně poradil vydání tiskové zprávy, tak tisková zpráva - tu vydává nějaký úřad," postěžovala si Veronika Žilková na Instagramu.

Formální oznámení rozchodu se ale herečce nepozdávalo, a proto se rozhodla manželův příkaz ignorovat.

"On jak je velvyslanec, tak mu všichni říkají vaše excelence… Tak já jsem mu řekla, vaše excelence, vy nepodáváte výpověď, vy odcházíte od rodiny a nezletilé dcery," dodala rozhořčená hvězda.

Bezesné noci

Veronika Žilková prý od obdržení mailu od svého muže téměř nespí. Jediné, co herečku v posledních dnech drží nad vodou, je obrovská podpora fanoušků na sociální síti.

"Já nemůžu spát, protože to chce nějaký čas se vyrovnat s nečekanou změnou v mém životě. Ale tak dneska jsem vlastně nemohla spát radostí a pocitem té vaší solidarity. Moc děkuju, strašně si toho vážím a vůbec jsem netušila, že tolik lidí je ochotno mi napsat a drží mi palce, abych se z toho vyhrabala," poděkovala za podporu.

Veškerá videa, kde mluví Žilková o rozvodu, později ze svého Instagramu smazala a přerušila na neurčitou dobu cvičení pro své sledující, dokud prý neutichne mediální rozruch.

Manželé se teprve před nedávnem vrátili z Dubaje, pak přišel nečekaný rozchod