Veronika Žilková svátky proplakala: Zemřela jí milovaná maminka

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová prožívá velice smutné svátky, jelikož ji nečekaně opustila milovaná babička Olga, matka Veroniky Žilkové. Influencerka se s bolestivou informací svěřila fanouškům na Instagramu.

Maminka Veroniky Žilkové ještě před Vánoci účinkovala v show své vnučky Agáty Hanychové a nic nenasvědčovalo tomu, že by osmadevadesátiletou Olgu trápily zdravotní problémy.

Babička influencerky sršela pozitivní energií a fanoušci si její rozhovor v Holčičkách nemohli vynachválit. Dva dny po Štědrém dni ale Hanychová uveřejnila zdrcující zprávu.

"Naše milovaná babička, prababička a maminka dnes odešla v klidu do nebe," napsala budoucí trojnásobná maminka na sociální síti a přidala černobílou fotografii své milované příbuzné.

Kondolence od celebrit

Kondolence Agátě Hanychové vyjádřila celá řada známých osobností českého showbyznysu. "Agátko, přijměte prosím celá rodina hlubokou a upřímnou soustrast. Byla překrásná," vzkázala Monika Absolonová.

"Agi, rozbušelo se mi srdce, když to čtu. To není možné, taková čiperka. Vím, co pro tebe babička znamenala, tolik moc jako pro mě ta moje. Už jsou tam spolu a budou nás hlídat lásky naše," ozvala se v komentářích Dominika Mesárošová.

Vzkaz poslala Hanychové také Kateřina Hrachovcová. "Upřímnou soustrast, má milá… Krásné, jak jsi byla s babičkou v propojení. Naplněný život," napsala éterická herečka. Slova útěchy přidaly mimo jiné Eva Decastelo, Andrea Pomeje, Ornella Koktová nebo Andrea Pomeje.

