Žilková na dovolené omládla: Vedle dcery Agáty vypadá spíše jako její sestra

Ve Španělské Marbelle se k hrdličkám Agátě Hanychové a Jaromíru Soukupovi před několika dny připojila i matka modelky, Veronika Žilková, která s sebou přivezla i svou dceru Kordulu a také Agátiny děti Kryšpína a Miu. A pobyt v zahraničí herečce rozhodně svědčí. Na sluncem zalitých plážích totiž neuvěřitelně omládla a fanoušci ji málem nepoznali.

Veronika Žilková má za sebou nesmírně náročné období. Poté, co jí manžel před několika měsíci oznámil, že ji nadále nemiluje, a ona se dozvěděla, že jeho srdce hoří láskou pro jinou ženu, se jí zhroutil svět. Žilková dokonce výrazně zhubla a bylo vidět, že se na ní dění dost podepsalo. Teď už je ale z nejhoršího venku. Před pár dny dorazila za svou dcerou Agátou Hanychovou do Španělska a je vidět, že jí pobyt u moře nesmírně prospívá.

Vzala s sebou i rodinu

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se společně vydali na první společnou dovolenou do španělské Marbelly, kde mediální magnát vlastní nemovitost. Prvních několik dní si nový pár českého šoubyznysu užíval jen ve dvou, pak se k nim připojila i Veronika Žilková společně s dcerou Kordulou a vnoučaty Kryšpínem a Miou.

A je vidět, že útěk do zahraničí rozvádějící se Žilkové pomohl. Na snímcích a videích, které totiž Agáta na sociálních sítích sdílí, se totiž herečka usmívá od ucha k uchu a dovolenou si užívá plnými doušky. Dokonce i neuvěřitelně omládla.

Fanoušci si ji spletli

Agáta na svém Instagramu zveřejnila společný snímek s maminkou a fanoušci se nestačili divit. V první chvíli totiž Žilkovou vůbec nepoznali. „Já si prvně říkám, s jakou kámoškou to tam stojíte, a pak koukám pořádně a maminka. Obě dvě topky,” lichotila Žilkové jedna ze sledujících Agáty. „V prvních vteřinách jsem si myslela, že to je Kordulka, vážně!” přidala se další. Není to ale jen Žilková, komu podle příznivců modelky pobyt v zahraničí prospívá. „Moc vám to sluší! Maminka je kočka, Agáta zněžněla,” znělo ještě v komentářích od fanoušků.