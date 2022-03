Veronika Žilková a muži jejího života: Kdo všechno ji miloval?

Zdroj: Profimedia

Herečka Veronika Žilková zažívá v posledních dnech krušné chvíle. S Martinem Stropnickým oznámili, že už netvoří pár. Bývalý ministr spravedlnosti jí napsal email, ve kterém jí oznámil, že už ji téměř po dvaceti letech nemiluje. Pro herečku to bude už třetí rozvod, zkrachovalo jí manželství s Jiřím Hanychem i Markem Navrátilem.

Osudoví manželé

S prvním manželem, režisérem Jiřím Hanychem, se seznámila na škole, byla to studentská láska, která vyvrcholila nečekaným těhotenstvím, pár spolu čekal dceru Agátu. Ve stejnou dobu se paradoxně seznámila i se svým druhým manželem Markem Navrátilem, ten byl kamarád Jiřího Hanycha. Manželství s režisérem jí dlouho nevydrželo, Hanych se zakoukal do dlouholeté kamarádky Žilkové, Báry, a Veroniku tak kvůli ní opustil, později si Barboru dokonce vzal. Dalším z manželů Žilkové byl Marek Navrátil. Společně s herečkou vychovával její dceru Agátu, narodili se jim synové Vincent a Cyril, později si osvojili z dětského domova Honzu a Markétu. Téměř idylický vztah narušil až Martin Stropnický, třetí manžel blonďaté herečky. Bezhlavě se do herce zamilovala a opustila manžela s pěti dětmi. Navrátil před šesti lety umřel, s herečkou měl do poslední chvíle hezký vztah. Hezký vztah se jí nejspíše nepovede udržet s posledním manželem Stropnickým, po oznámení rozvodu kolem sebe Veronika jen kope a osočuje stále ještě svého muže z toho, že má mladou milenku v Izraeli, kde je nyní velvyslancem.

Třináctá komnata

Nedávno veřejnost překvapila Žilková s přiznáním, že čekala dítě s oskarovým režisérem Jiřím Menzelem. Po rozpadu prvního manželství s ním prožila intenzivní půlroční románek. „Prachsprostě mě sbalil na karlovarském filmovém festivalu. Oslovil mě a začal do mě hučet. Není tajemstvím, že svou péčí zahrnoval řadu hereček. Ale toto bylo v době, kdy s nikým v zásadě nechodil. Jen se nějak vídal s Geraldine Chaplinovou. Prostě poletoval,“ popisuje herečka v knize Dělte dvěma. „Chvíli jsem si myslela, že jsem jediná. Říkal mi Pampeliško, vozil mě tou svou sierrou a já byla absolutně šíleně zamilovaná. V té době, kdy se mi rozpadalo manželství, měla jsem pracovní krizi a malé dítě, to mě pro byla taková snová bublina,“ přiznává herečka. „Strašně holek si v podobné situaci zničí život. Vědí, že otec toho dítěte není partner na celý život a on je taky tak nebere. Ale dítě je k sobě spoutá. A já věděla, že Menzel má holek víc. Navíc jsem byla děsně spálená životem. Také jsem nechtěla dalším otěhotněním riskovat, že zase ztratím veškerou práci,“ vysvětluje své rozhodnutí podstoupit potrat.