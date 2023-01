Útrapy Veroniky Žilkové: Smrt milované maminky nese těžce, oporou jí je partner

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková prožila letos nejsmutnější Vánoce, jelikož zemřela její milovaná maminka Olinka. Herečka po bolestivé ztrátě odjela načerpat novou energii na dovolenou k moři, kam odcestovala i se svým partnerem Josefem Holomáčem. Nyní se ale hvězda už vrátila domů, kde jak sama přiznala, ji čekaly samé starosti a povinnosti.

Veronika Žilková měla ke své mamince Olze velice blízký vztah a její náhlá smrt mezi svátky ji silně zasáhla. Zdrcená herečka si proto odletěla odpočinout od všedních starostí na Kanárské ostrovy, kde prožila romantické chvilky po boku svého partnera Josefa Holomáče.

"Maminko, vzpomínám na tebe na ostrově, kde jsi také kdysi byla. Říkala jsi: "V minulém životě jsem asi musela být ryba, že tak ráda plavu a miluju moře," ozvala se herečka a přidala fotografii, na které zasněně hledí do moře.

Žilková v teple načerpala potřebnou energii a už po pár dnech pobytu se jí vrátila chuť do života. "Zdravím vás všechny a děkuju, že mi odpočinek po těžkém roce 2022 přejete. Bydlím náhodou v pokoji číslo 2023. Věřím, že to znamená pozitivní změnu. Vám všem přeju v roce 2023 jen to dobré," napsala k dalšímu snímku ze slunného ráje.

Konec dovolené

"Konec dovolené a od zítra zase jen starosti, práce a starosti," postěžovala si Veronika Žilková na sociální síti a přidala další společnou momentku od moře s partnerem Josefem Holomáčem.

Herečku po návratu domů čekal pohřeb milované maminky a ke všemu také péče o nové členy rodiny. Během pobytu na Kanárech totiž její fenka Koffie porodila čtyři štěnátka.

"Rodiče Happy a Koffie a jejich 3 holčičky a jeden kluk," pochlubila se Žilková a prozradila, že štěňátkům pomohla na svět její nejmladší dcera Kordula Stropnická. "Kordulka! Gratulace, jak zvládla psí porod. Je vidět, že ve škole při předmětu veterina a chovatelství dávala pozor," okomentovala Veronika snímek, na kterém je čerstvá mopsí maminka a její potomci.

Žilková se na návrat domů příliš netěšila