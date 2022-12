Veronika Žilková změnila image: Za obrovskou proměnu může Agáta

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková se ani ve svých šedesáti letech nebojí udělat razantní změnu ve svém vzhledu. Populární herečka si nechala prodloužit své platinově blond vlasy. K tomuto kroku ji přesvědčila její dcera Agáta Hanychová.

Veronika má za sebou velmi krušný rok, a tak se není čemu divit, že si na závěr roku udělala pořádnou radost. Změnu vzhledu ji pochválili hlavně fanoušci, kteří ji zavalili komentáři na Instagramu. Podle některých herečka omládla o desítky let.

Image nemění

Sympatická herečka je po celou dobu věrná platinové blond. Neustálé odbarvování na světlou barvu dává vlasům zabrat, není se tak čemu divit, že se herečka pro prodlužování rozhodla. Inspirací jí byla její dcera Agáta, která vlasy střídá jako ponožky. Jednou se přebarvuje na blond a má je kudrnaté, podruhé zase tmavě hnědé, dlouhé a rovné. Žilková se na svém Instagramu svěřila fanouškům s tím, že právě Agáta stála za její proměnou. "Agátko, děkuji za první vánoční dárek. Vlasy, které teď můžou v maskérně klidně žehlit, kulmovat i barvit. A moje vlasy trpět nebudou."

Z blondýny zrzkou

Svou ikonickou blond jednou ovšem vyměnila, a to v maskérně, když se připravovala na natáčení filmu Lovení. Tehdy změnu image podstoupila kvůli režisérovi Karlu Janákovi. „Hraju maminku zrzavé Ester Geislerové, proto jsem musela kývnout na jiné vlasy. Koukám na ní jako na obrázek, ona je opravdu krásná,“ přiblížila tehdy Veronika svou proměnu pro AHA!. „Trvalo nám to docela dlouho, protože jsme nemohli najít správný odstín zrzavé barvy na vlasy, abychom co nejvíc trefili barvu Ester a byly si pro film podobné,“ dodala.