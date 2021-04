Veroniku Žilkovou sužuje strach: Její maminka bojuje se zákeřnou nemocí

Veronika Žilková se vrátila z Izraele, kde působila jako žena velvyslance, aby se postarala o svoji maminku. Té je totiž už šestadevadesát let a zdravotní problémy se jí rozhodně nevyhýbají. Momentálně trpí onemocněním, které může být pro seniory velmi nebezpečné.

Starým lidem pomáhá zejména péče někoho z rodiny. To neštěstí Veronika Žilková ví, a tak se o svoji maminku stará společně s dcerou Agátou Hanychovou. Ostatně to byla ona, kdo prozradil, že babička není zdravotně v pořádku.

„Babička má zápal plic…to je jediné, co řeším…držte jí palce a modleme se…,“ napsala na sociální síti Hanychová a dala tak najevo, že situace je vážná. Žilková si to moc dobře uvědomuje. V minulosti už s maminkou pár těžkostí zažila.

Na začátku pandemie žila maminka herečky v garsonce v domově s pečovatelskou službou, ale psychicky to špatně snášela. Žilková v tu dobu žila v Izraeli coby manželka velvyslance Martina Stropnického, ale rozhodla se, že se vrátí do Čech.

Žilková se kvůli mamince vrátila do Čech

„Nejdřív jsem si řekla, že neodjedu. Jenže pak jsem slyšela, jaká jsou u nás opatření u seniorů. Že se nesmějí stýkat navzájem, přijímat návštěvy, že jsou v naprosté izolaci. Ve zprávách zaznělo, jak v Německu uvažují o tom, že senioři budou v karanténě až rok. Maminka žila v garsonce v domově s pečovatelskou službou. Věděla jsem, že je zavřená, nemůže vycházet z pokoje a jídlo jí dávají za dveře. Představila jsem si, že by tam takhle mohla být i rok,“ uvedla Žilková v rozhovoru pro MF Dnes.

Herečka byla z dané situace poněkud zoufalá. Jistě, že chtěla zůstat se svým manželem, ale nakonec si řekla, že maminka je přednější a pokud by se nevrátila do Čech, mohlo by to dopadnout velmi špatně.

„Po návratu jsem šla do karantény. V den, kdy mi končila, byla maminka v tak vážném stavu, že jí hrozila sepse organismu,“ popisovala herečka nečekané komplikace.

Smrt druhého exmanžela ji zasáhla

„Můj tatínek k nám domů taky bral babičku z Ostravy. Byla invalidní, neměla nohu, táta se s ní často hádal, ale všichni jsme byli rádi, když přijela. Víte, já jsem fatalista. Nikdo nevíme. Nikdy by mě nenapadlo, že můj druhý manžel zemře náhle v padesáti třech letech. Stejně by mě nenapadlo, že moje máma, která byla celý život nemocná, bude letos v květnu slavit devadesáté šesté narozeniny. To je všechno osud,“ tvrdí Žilková.

Pravdou je, že už si v životě vytrpěla dost. Její druhý exmanžel Marek Navrátil, se kterým má syny Cyrila a Vincenta, zemřel brzy a nečekaně na následky mozkové mrtvice. Kdyby byl naživu, nedávno by oslavil šedesátiny. S láskou na něj vzpomíná i Hanychová, která mu říkala táto.