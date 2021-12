Stala jsem se vyvrhelem: Veronika Žilková promluvila o těhotenství s Menzelem

Zdroj: Profimedia

Herečka Veronika Žilková o svém soukromí málokdy mluví, ve své nové knize s názvem Dělte dvěma se ale rozhodla všem čtenářům poodkrýt některá ze svých životních tajemství, která do této doby úzkostlivě tajila. Mnohé překvapil hlavně její dávný románek s oscarovým režisérem Jiřím Menzelem. S tím byla herečka dokonce těhotná. Její tehdejší rozhodnutí jí vážně změnilo život.

Veronika Žilková se na veřejnosti prezentuje jako věčně usměvavá veselá kopa, v jejím životě však byly chvíle, kdy jí do smíchu rozhodně nebylo. Před nedávnem vydala svou vzpomínkovou knihu s názvem Dělte dvěma, ve které velmi otevřeně píše o nejrůznějších událostech ze svého života. Herečka, která si své soukromí běžně velmi střeží, v publikaci ukázala několik stran svého života, o kterých její fanoušci neměli sebemenší tušení. Velkou pozornost si vyžádal hlavně její krátký vztah s režisérem Jiřím Menzelem.

Rozvod a náhlé vzplanutí

Když se Veronice Žilkové před mnoha lety kvůli nevěře rozpadlo manželství s Jiřím Hanychem, našla chvilkovou útěchu u režiséra Jiřího Menzela. „Měla jsme za sebou tuhle životní zradu a řešila jsem to tím, že jsem zahučela do vztahu, který také nedopadl dobře,” cituje Blesk hereččinu knihu, kterou napsal novinář Petr Macek. S Jiřím Menzelem se dali dohromady na karlovarském filmovém festivalu. Herečka se zpočátku snažila držet si odstup, neboť věděla, že Menzel v té době rozhodně nehledal žádnou vážnou známost.

I když ale své city dlouho potlačovala, nakonec režisérovi podlehla. „Chvíli jsem si myslela, že jsem jediná. Říkal mi Pampeliško, vozil mě tou svou sierrou a já byla absolutně zamilovaná. V době, kdy se mi rozpadlo manželství, měla jsem pracovní krizi a malé dítě, to pro mě byla snová bublina,” vzpomínala Žilková. Jenže pak s Menzelem otěhotněla a najednou před ní stálo obrovské rozhodnutí.

Rozhodnutí jí způsobilo trauma

Po dlouhém přemýšlení se herečka nakonec rozhodla, že podstoupí interrupci. „Strašně holek si v podobné situaci zničí život. Vědí, že otec toho dítěte není partner na celý život a on je taky tak nebere. A já věděla, že Menzel má víc holek. Navíc jsem byla děsně spálená životem,” svěřila se ještě Veronika Žilková. Těhotenství i následnou interrupci Menzelovi zatajila. „Vnímala jsem to tak, že slavnému režisérovi zkomplikuje život holka, která nebere antikoncepci,” dodala ještě s tím, že si později vyčítala, že Menzelovi nikdy ani nedala na výběr, zda by o dítě stál.

Interrupce navíc na její duši zanechala velký šrám. „Potrat byl pro mě rozvod s Bohem. Od té doby jsem už nikdy neměla ten klidný pocit, že se o mě Bůh stará a že jsem hodná holka. Stala jsem se vyvrhelem v hodnotách, které jsem si sama určila,” řekl v závěru vzpomínání na tuto nelehkou životní situaci.