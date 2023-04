Smutné období Žilkové: Rozchod po mailu, smrt maminky i vlastní život na vlásku

5

Veronika Žilková

Zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Sdílej článek:

Herečka Veronika Žilková to nemá v posledních měsících snadné. Poté, co ji opustil poslední manžel po mailu, musela pochovat maminku a začít řešit rozvod. Trápily ji i obtíže v těhotenství dcery Agáty a nakonec vše dopadlo tak, že v nemocnici skončila ona. Co se s legendární herečkou dělo a proč jí prý šlo o život?