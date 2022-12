Definitivní tečka za Stropnickým? Veronika Žilková změnila jméno i účes

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková je nejspíše ráda, že se letošní rok chýlí ke konci. Oblíbená herečka má za sebou rozpad manželství s hercem a diplomatem Martinem Stropnickým. Definitivní tečku za jejich vztahem udělala i na Instagramu.

Jak je už známo, Žilková má nového partnera. O novém vztahu Stropnického se zatím šušká, jeho partnerkou má být mladší kolegyně z ambasády.

Změna Instagramu

Pokud budete oblíbenou herečku hledat na Instagramu, dejte si pozor. Už ji nenajdete pod jménem Veronika Žilková Stropnická, herečka se zpět přejmenovala na Veronika Žilková. I když by to mohlo vypadat, že už má se Stropnickým vše vyřešené, není tomu tak. Přejmenování na Instagramu rozhodně není poslední tečka v jejich vztahu. Podle dostupných informací totiž stále nejsou vyřešeny spory slavného páru ohledně péče o nezletilou dceru Kordulu.

Nové vlasy

Změna jména na Instagramu není to jediné, co Žilková v posledních týdnech upravila. Na svých sítích se pochlubila předčasným dárkem od dcery Agáty, nechala si prodloužit vlasy. Právě její dcera Agáta je úplný vlasový chameleon, velmi často mění délku, střihy i barvy. To Veronika je blond krátkým vlasům věrná po celý svůj život, změnu barvy vlasů podstoupila jen párkrát, a to dočasně a vždy kvůli roli. Nový účes sklidil převážně pozitivní reakce v komentářích.