Veronika Žilková zažila po rozchodovém e-mailu další nemilé ponížení

Zdroj: Profimedia

Veronika Žilková poslední měsíce prožívá velice náročné životní období. Herečce se nejprve po letech rozpadlo manželství s velvyslancem Martinem Stropnickým a na konci roku přišla o svoji milovanou maminku. Herečka si proto odjela od starostí odpočinout na dovolenou, po návratu domů na ni ale čekalo další nemilé překvapení.

Veronika Žilková byla z náhlého rozpadu vztahu s Martinem Stropnickým velice nemile překvapená. Velvyslanec ji o konci vztahu informoval e-mailem pouhý týden poté, co se vrátili ze společné dovolené, kde s nimi byla i jejich společná dcera Kordula.

"Věděla jsem sice, že je politik, ale překvapila jsem sama sebe tím, že jsem nevěděla, že všichni politici brutálně lžou. A on teda lhal velmi dobře, a to čtyři roky nám lhal. Překvapil mě tedy tím, že je tak prolhanej. Možná jeho nejlepší či nejúspěšnější role v životě byla ta šťastného tatínka od rodiny, i když to tak vůbec nebylo," svěřila se Žilková v pořadu ShowTime.

Matka Agáty Hanychové je ohledně svého soukromí velice otevřená a proto sdílela s fanoušky na sociální síti i další průběh jejího psychicky náročného rozvodu se Stropnickým.

Poslal kamaráda s vozíkem

"Takhle to vypadá, když končí láska. Manžel si pošle kamaráda s vozíkem pro kytaru, diplomy, bačkory i společné fotky. Život je vtip. Proč to sdílím? Pro ty, co to zažili nebo zažívají, aby věděli, že v tom nejsou sami. Je to humorné, ne?" okomentovala Veronika Žilková snímek, na kterém byl automobil s prázdným vozíkem, který do jejího domu vyslal pro odvoz svých věcí Martin Stropnický.

Herečka byla velice nemile překvapená, že si její stále ještě manžel nebyl schopný vyzvednout věci osobně a raději poslal známého, aby se vyhnul kontaktu.

Žilková má se Stropnickým vztahy na bodu mrazu a to nejen proto, že důvodem rozchodu byla nevěra ze strany velvyslance. Herečka nemůže křivdy svému manželovi odpustit a nevynechá jedinou příležitost si do něj rýpnout, a to i přesto, že sama našla útěchu v náruči nového muže. Žilková od minulého roku randí s Josefem Holomáčem, se kterým se před pár dny vrátila z romantické dovolené na Kanárských ostrovech. Konec dovolené a od zítra zase jen starosti, práce a starosti," napsala Veronika poslední den pobytu jako by tušila, že ji v Čechách čekají další nemilé zážitky.