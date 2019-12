Olympijský veslař Ondřej Synek: Další krizi už jeho manželství neuneslo!

Jako by snad sportovní úspěchy způsobovali u Synků krize, při každé olympiádě totiž proběhl rozchod! Když ustála dvojice první odloučení a narodila se jim dcera Alice, vypadalo to na rodinnou idylku.

Ta však neměla dlouhého trvání, jelikož Ondřej získal další stříbrnou medaili a doma byl opět problém. V té době ale Pavla akorát porodila syna Matyáše.

Ani čerstvě narozené miminko ale veslaře neudrželo doma a od rodiny opět odešel. "Děti jsou pro mě to nejcennější co mám, vždycky pro mě budou na prvním místě," tvrdil při posledním odloučení od manželky. Nebyl to však definitivní konec, Synkovi zkusili štěstí do třetice, jenže…