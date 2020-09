Tajemství filmu Vesničko má středisková: Labuda se topil v penězích!

Komedie, která vznikla náhodou

Při revizi televizního archivu byla zjištěna jedna věc, a to, že film Na samotě u lesa byl Zdeňkovi Svěrákovi proplacen dvakrát. Z Barrandova bylo Svěrákovi navrženo řešení. Do druhého dne měl napsat námět, který bude zamítnut. Částka navíc s ním bude spojena. Onen námět se ale dostal do rukou Jiřího Menzela a bylo jasno.