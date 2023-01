Věštkyně odhalila tajemství výkladu karet a řekla, jak pomáhala za komunismu

Zdroj: Se svolením vědmy Graciely

Vstupte do mystického světa výkladu karet s jasnovidkou Gracielou, která se podělila o svůj vhled do světa věšteckých výkladů a odhalila svou cestu k profesi věštyně. Nechala také nahlédnout do tajemství svého řemesla a promluvila i o emocionálních reakcích svých klientů.

Graciela je věštkyní, která vykládá tarotové karty již více než 30 let. Její cesta do světa nadpřirozena začala v útlém věku, kdy jí bylo pouhých 12 let. Tehdy se jí poprvé dostal do rukou balíček tarotových karet. Jak ale prozradila v připravovaném rozhovoru pro kafe.cz, oficiálně začala vykládat karty klientům až v 16 letech.

Lásku k tarotovým kartám v Graciele vzbudila její matka, která byla v jejich komunitě známou vědmou. "Dostala jsem se k tomu přes maminku, která byla velká vědma. Věnovaly se tomu i moje sestry, ale moje maminka vždy sázela na mě, protože jsem k tomu měla nejblíže. Už jako dítě jsem i bez karet dopředu věděla, že se něco špatného stane. Například v rodině. A hrozně jsem se toho bála. Dokud jsem nepřišla na to, že je to zkrátka ve mně," vzpomíná.

Problémy s vykládáním karet v komunismu

Pro Gracielu však nebylo snadné věnovat se své vášni pro tarotové karty během dospívání. "Za komunistů byly všechny tyhle věci zakázané. Klienti se ke mně tak dostávali přes maminku, která už měla stálé zákazníky. Maminka mě jim pak různě doporučovala. Myslím si, že mě možná tak chtěla i zkoušet. A takhle jsem se k lidem pomalu dostávala. Ale muselo to být opravdu potají, nesmělo se to dělat veřejně. Musela jsem to dělat doma a dávat pozor na to, koho jsem si pustila do bytu, aby to na nás někdo neprásknul," říká.

Nyní, s více než třemi desetiletími zkušeností za sebou, Graciela zdokonalila své řemeslo a má věrné klienty, kteří vyhledávají její rady. "Já mu dám termín, ve který on za mnou dorazí a pustíme se do výkladu. Od toho člověka ze začátku nechci nic slyšet. Nechci znát, jaký má problém, proč za mnou přišel a tak podobně. Mně to totiž všechno řeknou ty karty," vysvětluje.

Sezení někdy bývá hodně emotivní

Graciela dále říká, že klienti k ní často přicházejí s tím, že si nejsou jisti, co chtějí nebo co od výkladu očekávají. "Často se stává, že ke mně ti lidé vlastně ani nechtěli přijít, ale řekli si, že nemají co ztratit. Nebo to chtějí mít na začátku rychle za sebou. A pak se jim ode mě vůbec nechce odcházet. Někdy jsou ze všech těch informací, které jim řeknu, tak naměkko, že začnou až plakat," prozradila.

Pokud hledáte vedení a vhled do svého života, výklad tarotu s Gracielou může být přesně to, co potřebujete. Jen se připravte na emocionální jízdu na horské dráze, protože karty odhalí tajemství a pravdy, na které jste možná nebyli připraveni.