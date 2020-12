Vévoda ze Sussexu a válka s bratrem: Princ Harry v koncích, nikdo ho nemiluje!

"Vyzval Harryho, aby zapomněl na nový život v hollywoodsku, po kterém touží Meghan a vrátil se domů."

Jenže roky Harryho potlačeného hněvu a frustrace prostě explodovaly! Na Williama prý křičel: „Vždycky jsi byl jen zlaté dítě. Máma tě milovala víc než mě!“

Harry podle magazínu Globe obvinil prince Williama z intrik na nejvyšší úrovni, a žádal, aby ho s Meghan zbavili titulů poté, co opustili královské povinnosti."

Nakonec zasyčel: „Ať je tohle klidně konec monarchie! Je vám jedno, co se mi stane!"

Pro Williama to bylo jako facka. "Nevidím možnost, že by se bratři ještě někdy vrátili k tomu, jak to mezi nimi bylo dřív," nese se z paláce.

Ani jeden z princů nechtěl informace komentovat.