Kate Middleton je těhotná: Zdraví čtvrtého potomka je ve velkém ohrožení!

Starat se o malého prince Louise nebylo snadné, Kate byla na jeho první krůčky po světě v podstatě sama. Princ William se věnoval královským povinnostem, cestoval do zahraničí a účastnil se mnoha společenských událostí. Fanoušci mu vyčítali, že s rodinou netráví moc času, potuluje se po světě a nechává nebohou Kate, aby o potomky pečovala sama. Kate se v důsledku své mateřské dovolené dostala do depresí a bála se, že si Meghan uzmula veškerou slávu pro sebe.

Před nějakou dobou se však Kate s grácií vrátila na výsluní, ale místo toho, aby se s Meghan dál přela o to, kdo je oblíbenější, stylovější a lepší vévodkyně, usmířily se a nyní jsou nejlepší kamarádky. Zpráva, že je Meghan Markle těhotná Kate naprosto potěšila. Znamená to, že budou mít George, Charlotte a Louis bratránka nebo sestřenku, se kterou si mohou hrát. Co když ale k tomu všemu dostanou dalšího, zcela nečekaného sourozence? Kate Middleton je prý zase těhotná!