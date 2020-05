Meghan podrazila vévodkyni Kate: Ta se z toho zhroutila!

Nyní je všude stanovená karanténa, a vůbec volnější režim kvůli koronavirové krizi, ale až to pomine, lze očekávat, že Kate své děti tak často neuvidí. Nikdy by si nemyslela, že se jí něco takového může stát, ale není, kdo by to za ni odpracoval.

Meghan a Harry oznámili svůj odchod přibližně před pěti měsíci a způsobili tím totální poprask. Většina takto důležitých věcí se oznamuje oficiálně, ale oni dva to zveřejnili na Instagramu. Královna o tom prý neměla ani tušení.