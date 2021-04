Královna stylu vévodkyně Kate: I z tenisek udělá skvělý módní doplněk

Ať už má na sobě honosnou róbu, nebo jen džíny a tričko, vévodkyně Kate Middleton vždy jasně ukáže, že má pro módu zkrátka cit. K tomu všemu vlastní kolekci mnoha párů bot, které dokáže s výsledným outfitem parádně skloubit. Vévodkyně z Cambridge je módní inspirací pro miliony žen po celém světě, a to rozhodně právem!

Je si moc dobře vědoma toho, že ji veřejnost sleduje téměř na každém kroku. Případné módní přešlapy by tak rozhodně neunikly ničí pozornosti. Vévodkyně Kate Middleton se ke své roli vévodkyně staví zodpovědně a ať už jde o jakoukoliv událost, vždy dbá o to, aby byla perfektně oblečená. Přesně ví, co se na jakou příležitost hodí, a i když má na sobě třeba jen džíny a tričko, stále ukazuje, že je královnou stylu.

Působivá kolekce bot

Pomyslnou třešničku nasazují outfitům Kate Middleton bezpochyby boty, kterých má ve svém šatníků pěknou řádku. V minulosti kráčela vévodkyně po chodníkách, chodbách škol, uličkách Paláce i po červených kobercích ve všem od bot na kurt až po vysoce módní „jehly”. Ale jako u většiny žen po celém světě, jejími nejoblíbenějšími botami se dle webu Hello Magazine staly po dobu karantény klasické tenisky. I při jejich nošení ale Kate rozhodně ví, jak vypadat stylově.

Přestože si její vystupování na veřejnosti žádá elegantní zjev, Kate se v průběhu let ve službách královny Alžběty II. naučila několik tipů, jak svému vzhledu dodat na ležérnosti a přitom nijak neshodit váženost svojí osoby. Častokrát tak proto namísto klasických bot na vysokém podpatku sáhne po botách na klínu. Ty při vhodné kombinaci s celým outfitem působí velmi formálně, zároveň ale poskytují mnohem větší pohodlí než klasické lodičky.

Hvězda běžecké trati i červeného koberce

Kate je ráda dámou, to ovšem neznamená, že by měla problém skočit do sportovního oblečení, když si to situace žádá. To koneckonců dokázala například v srpnu roku 2019, když se zúčastnila dobročinného závodu s princem Williamem a jeho bratrem Harrym. Přestože na sobě měla sportovní kraťasy, větrovou bundu a běžecké boty, bez většího snažení byla opět hlavní atrakcí celé události.

Poté, co se Kate stala matkou, se její styl přece jen stal poněkud usedlejším a vévodkyně není tak odvážná, jako byla v minulosti. Pořádný poprask způsobila v roce 2012, když se zúčastnila Olympijského koncertu. Při vystupování z auta na červený koberec všechny upoutala nádhernými modrými šaty, jež doplnila zářícími zlatými lodičkami. V dobu už nikdo neměl pochyb o tom, že je Kate Middleton skutečnou královnou stylu…

Podívejte se na nejstylovější momenty vévodkyně Kate:

Zdroj: Youtube