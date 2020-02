Vévodkyně Kate trne strachy: Princ William podvedl milovanou manželku?

Občasná žárlivost prince Williama prý Kate dokonce přivedla na myšlenku, že zřejmě Will sám nemusí mít čisté svědomí, když si myslí, že by ho mohla podvést. A proto se obává, aby jí časem nevrazil kudlu do zad stejně, jako to udělal jeho otec princezně Dianě.

Myslí si, že má možná něvěru v krvi… A skutečnost, že kromě Williamova otce Charlese měla pět let aférku i jeho matka Diana, Kate na klidu nijak nepřidává.