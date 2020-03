Nová prsa pro budoucího krále? Dekolt vévodkyně Kate budí dohady o plastice

Jakmile se vévodkyně Kate objeví na veřejnosti, způsobí to pozdvižení, ať už je sama. nebo je vedle ní manžel princ William. Ovšem když se ukázala naposledy, byl to hotový poprask - kdysi téměř bezprsá Kate Middleton vypadá jako profesionální kojná! Co se stalo?

Jako první se objevily dohady o těhotenství. Plnější tvary vybídly k úvahám o čtvrtém miminku. Že by byl princ William znovu otce? Nevypadá to. Několik zdrojů blízkých Kate těhotenství vyloučilo. A podle dalších lidí pohybujících se v prostředí královské rodiny je za změnou vizáže Kate Middletone něco úplně jiného než gravidita. Co? Tajná operace, která měla proběhnout ve Francii! Jiné vysvětlení pro novou figuru se zatím nenabízí. Nechce se věřit ani tomu, že by se při návštěvě na stavbě vybavila vévodkyně tak kvalitní push-up podprsenkou, že vše působí, jako by měla nová prsa. Něco se totiž stát muselo, protože jindy vcelku plochá manželka prince Williama začíná vypadat jako profesionální kojná. A není definitivně jasné, proč. Pouze přibrala? Tají miminko? Přizná operaci? Nezbývá, než se dohadovat… Vlastní názor si můžete udělat díky naší fotogalerii.