Zdroj: Shutterstock

Královská rodina má velmi specifický protokol ohledně oblékání, který musí následovat všichni členové rodiny. Jakými pravidly se urození v čele s vévodkyní Kate řídí? To se dozvíte v naší galerii.

Manželka prince Williama si musela zvykat po boku svého urozeného manžela na spoustu nových věcí. Jedna nutnost týkající se balení na cesty Kate Middleton ale naprosto zaskočila. Nikdy totiž nic podobného nemusela! Začalo to, když se do královské rodiny dostala, a nepřestalo to ani po porodu třetího dítěte.V galerii můžete zjistit, s čím se Kate Middleton - pro mnohé jediná skutečná princezna současné královské rodiny - musela vyrovnat.