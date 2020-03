Boj se slzami! Vévodkyni Kate chybí princ Harry, po jeho odjezdu se hroutí

Pro rodinu Harryho je nyní velmi těžké přijmout, že už se nebudou vídat tak často. Nešťastná je zejména vévodkyně Kate, manželka prince Williama. Kate měla manželovi údajně říct že jí přijde jako by ztratila bratra. Harry ji údajně považoval za sestru, „kterou nikdy neměl.“ Až tak byl hluboký jejich vztah.

„Vždycky to byli jen oni tři. Kate, William a Harry. Šťastné trio. Teď je vévodkyně opravdu smutná, jak věci nabraly směr,“ uvedl blízký zdroj Katie Nicholl, expertky na královskou rodinu, pro Vanity Fair. „Budu upřímný, Kate to nese špatně. To, co se stalo, je pro ni hrozné. Snadné to není pro nikoho,“ dodal zdroj.