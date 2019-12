Vévodkyně Kate prosí Williama o odpuštění: Nenávist může zničit celou rodinu!

Kate Middleton podle zpráv z paláce na manžela zaútočila po jedné z akcí, které se bratři účastnili. „Prosila Williama, aby Harrymu jeho přehmat odpustil,“ prozradil jeden ze zaměstnanců. „Pokud to neudělá, tak může podle Kate celé to současné nepřátelství přerůst v nenávist. Říká proto Williamovi, že když Harrymu neodpustí, bude toho litovat do konce života.“

Důvodem proseb populární vévodkyně bylo trapné a všem hmatatelné nepřátelství, které bratři poslední dobou předvádí při každém setkání. „Dělají teď pokaždé, jako by si toho druhého vůbec nevšimli,“ upozornil člověk z paláce.