Vévodkyně Kate trpí jako zvíře: Největší stres v životě!

Kate za současné potíže viní především svého švagra, prince Harryho. Se stárnoucí královnou Alžbětou a nemládnoucím Charlesem za zády, pro které bylo riziko nakažením Covid-19 extrémně vysoké (Charles se nemocí dokonce nakazil), museli Kate a princ William převzít obrovské množství nových povinností - se kterými by princ Harry a Meghan Markle mohli pomoci, kdyby neprchli za moře a nenechali zbytek rodiny svému osudu…

"Když Kate viděla fotky vysmáté Meghan, jak se venku spokojeně prochází s Harrym kolem jejich sídla v Los Angeles za 18 miliónů dolarů, bylo to, jako by jí někdo nasypal sůl do otevřené rány," říká zdroj. "Kate se cítí, jako by kromě své práce musela dělat i tu, co dělala Meghan, a Meghan se jí za to ani nikdy neomluvila. Kate to považuje za sobecké. “