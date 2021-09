Vévodkyně Kate v ohrožení! V jejím okolí řádil zvrácený zloděj

Zdroj: Profimedia

Kate Middleton a princ William si mohou pořádně oddechnout. Ve vesnici Norfolk, kde manželé vlastní svůj venkovský dům, byl totiž zadržen nechutný zloděj. Ten byl za krádež kalhotek a sexuálních pomůcek odsouzen na dva roky vězení.

Vévoda a vévodkyně z Cambridge se asi pořádně diví, co mají za sousedy. V blízkosti jejich venkovského sídla Anmer Hall ve vesnici Norfolk byl totiž zadržen zloděj Joseph Melhado, který byl posléze obviněn z krádeže kalhotek a sexuálních pomůcek. Informoval o tom web Eastern Daily Press. Melhado se zároveň přiznal, že má na svědomí i jiné vloupání ze září loňského roku a musí obětem zaplatit odškodnění ve výší 149 liber (zhruba čtyři a půl tisíce korun).

Královská rodina se s jiným zlodějem kalhotek již jednou setkala

Dnes je příběh o čtrnáctiletém Edwardovi Jonesovi spíše humorný, tenkrát všem do smíchu rozhodně nebylo. A už vůbec ne tehdejší královně Victorii. Mladému chlapci se ve třicátých letech 19. století dle webu Timeline nějakým způsobem podařilo dostat se do Buckinghamského paláce a ukryl se ve zdech stavení. Schovával se za nábytek či v komínech, když měl hlad, drze si došel do královské kuchyně, a když se ušpinil, dokonce si vypral oblečení v umyvadle. V paláci pak takto žil bezmála rok!

Jedné noci se pak odvážil vstoupit do ložnice královny Victorie, odkud pak ukradl její kalhotky. Královna toho večera naštěstí nebyla v Buckinghamském paláci přítomna. Později jej v okně zahlédl jeden ze zaměstnanců monarchie a chlapec byl dopaden. Policie u něj následně našla hned několik párů dámského spodního prádla. Dodnes není zcela jasné, co s ním chtěl chlapec dělat.

Podobných incidentů bylo několik

Britská královská rodina je ve světě nesmírně populární, a tak se nelze divit, kolik fanoušků mezi širokou veřejností má. Někteří z nich však ke členům monarchie projevují až nezdravou náklonnost a do jejich bezprostřední blízkosti se snažili dostat hned několikrát. V průběhu let byla však významně posílena ochrana nejen Buckinghamského paláce, ale všech královských stavení.

Členy britské královské rodiny rovněž na každém kroku doprovází proškolená ochranka, a tak k žádným útokům v posledních letech nedochází.