Meghan a Harry v nekonečné krizi: Vévodkyně začala prince týrat!

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) ZEDNÍK / ZEDNICE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (do 17.6.2020), jednosměnný provoz., , Náplň práce: hydroizolace podlah, balkonů; zateplování budov; výroba fasád., , Požadavky: praxe v oboru., , Kontakt - p. Kabatsiy Vasyl, tel.: 776 370 495 (v pracovní dny od 09:00 hod. do 15:00 hod.), e-mail: kabatsiy.vasyl@gmail.com (zaslání životopisu).. Pracoviště: Miko 2000 s.r.o. - pracoviště 2, . Informace: Vasyl Kabatsiy, +420 776 370 495(Po-Páod09:00hod.do15:00hod.).

Dělnické profese - Hledáme autolakýrníky na pobočku P-10 25 000 Kč

Firma zabývající se výrobou minibusů hledá do svého týmu pracovníky do výroby, a to především autolakýrníky. Nástup možný ihned!