Chyby vévodkyně Meghan a Harryho velké omyly: Smrtelný koktejl mučivé lásky

Meghan Markle toužila po zářivé kariéře herečky a musela se pro to hodně obětovat. Vévodkyně ze Sussexu nepocházela z příliš bohaté rodiny, a tak dřela, co jí síly stačily. Meghan rozhodně nikdy nenapadlo, že se stane manželkou prince Harryho a tím tedy i právoplatnou členkou britské královské rodiny. Cesta na vrchol to ale nebyla jednoduchá.