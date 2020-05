Meghan a Harry: Manželství krachuje, princ touží po návratu ke královské rodině

"Lidé z jeho okolí ví, že se cítí odříznutý a osamocený a bojí se toho, co by mohla přinést budoucnost," uniklo z okolí prince. "Vždycky ho chránila jeho rodina, ale teď má vše pod kontrolou Meghan a její ultimátum, což Harry nedokáže snést!"

Podle všech je největší ironií, že rozvod by učinil Harryho královské příbuzné šťastnými. Ve skutečnosti to může být jediný způsob, jak se Harry může kdy vrátit.

Přestože uprchlý princ veřejně říkal, že opustil své královské povinnosti a stěhování do Ameriky bylo pro něj a jeho rodinu to nejlepší, člověk blízký jeho rodině říká: „Harry zjistil, že na druhé straně Atlantiku tráva není - a mohl by nakonec ztratit všechno, včetně své ženy a svého syna. “