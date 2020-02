Kroky vévodkyně Meghan schvaluje z nebe Diana? Harry věří manželce každé slovo!

Harry byl z Meghanina vidění na větvi a chtěl o tom slyšel všechno. S narozením syna si uvědomil, jak moc mu matka chybí, teď díky své manželce ví, že nad nimi bdí. ,,Princ Harry v rozhovoru přiznal, že ztráta maminky byla ta největší bolest, jakou kdy zažil. Cítí, jako by mu chyběla určitý druh jistoty."

Fanoušci, na druhou stranu, jsou velice skeptičtí a z vévodkyně si dělají srandu. Ti vzdělanější její vidiny přikládají směsici psychických potíží, které na Meghan dopadly po Megxitu - údajně je normální ve velkém psychickém vypětí vidět něco, co v místnosti není. ,,Stává se to běžně. Pacientky jsou omámeny epiduralem a jinými léky, když je pro ně porod nesnesitelný." Meghan si však stojí za tím, co viděla, a všem oznamuje, že i přes to, že se nemohla s Harryho matkou nikdy seznámit, cítíla, že ji jako jediná kromě Harryho přijala do rodiny.