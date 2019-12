Harry potvrdil dohady o těhotné vévodkyni Meghan: Archie přivítá sourozence!

Ještě před několika lety ani nedoufala, že se kvůli herecké kariéře usadí a pozná, co to znamená mít úplnou rodinu, a teď se jí sen splnil. ,,Narození Archieho jí změnilo život od základu. Nemůže se dočkat, až mu na svět přinese bratříčka nebo sestřičku."



Co kromě rostoucího bříška vévodkyni prozradilo? Důkazy máme celou dobu hezky na očích: ,,Vyhýbá se alkoholu, má chuť na hranolky s čokoládou, z šatníku vyhodila všechny šaty, které nosila před těhotenstvím a je jí stále zle." Tak se podle zdroje cítila těsně před výpravou do Afriky.

,,Několik hodin před náročnou cestou do Afriky se Meghan udělalo špatně. Okamžitě měla podezření." Harrymu o tom řekla až na místě, kde také podezření potvrdili.