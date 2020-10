Vévodkyně Meghan tlačí na manžela: Princ Harry dostal kruté ultimátum!

"Harry se vzdal královského života pro svou neposednou americkou manželku, ale jeho oběť je pro Meghan jako nic, pokud by měli být chudí," uvedl zdroj. Harry prý doufá, že se dočká hezkých peněz za knihy a placené projevy a Meghan se vrátí k hraní.

To ale nejspíš nevyřeší akutní problém s financováním nákladného životního stylu, kterému pár čelí. Meghan tvrdí, že jestli Harry rychle nezíská práci, mohlo by to s nimi špatně dopadnout.