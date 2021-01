Jak vévodkyně Meghan shazuje vánoční kila? Tohle jsou její tajné triky!

Cvičení se Meghan Markle věnuje od dětství, je pro ni tak téměř nemožné vypadnout ze hry. Její vášeň k fitness neutlumilo ani šílenství okolo královské svatby či těhotenství a následně výchova malého Archieho.



„Pro Meghan je cvičení rozhodně velkou prioritou, velmi se soustředí a dbá na své zdraví,” řekl její bývalý trenér Craig McNamee pro magazín Women’s Health. „Když vyrazí do fitness centra, okamžitě se pouští do nejrůznějších cviků a rozhodně si to užívá,” dodal ještě.