Vévodkyně Meghan ruší rozvod a chystá dítě? Princ Harry už hledal pomoc!

Během výletu s vojenskými rodinami, kterého se účastnil s manželkou Meghan Markle ještě před odchodem z královské rodiny, se druhý syn prince Charlese ptal vojáků hlavně na to, jaké je mít druhé dítě.



"Harry se opravdu zajímal o to, jaké to mají rodiny se dvěma dětmi, protože mluvil jen s námi, co máme víc dětí," řekla Susie Stringfellowová. Ona a manželka dalšího veterána si povídali s urozeným párem vlastně jen o tom, jak úspěšně rozšířit rodinu o dalšího potomka.



"Snažili jsme se ho povzbudit, aby do druhého dítěte bez váhání šli," řekla Strongfellowová.