Neposlušná Meghan! Tohle jsou její módní výstřelky za rok 2019

Vévodkyně Meghan si s královským protokolem hlavu neláme. Krátce po seznámení s princem Harrym se snažila přizpůsobit, ale fádní hadříky jí nebyly po chuti. Manželka prince Harryho si na sebe tedy občas vzala něco, z čeho byla britská veřejnost zděšená.

Meghan Markle se s princem Harrym seznámila v červnu roku 2016. Mohla za to jejich společná přítelkyně, který si řekla, že by se k sobě hodili a dohodla jim rande naslepo. Meghan jakožto americká herečka nevěděla o britském následníkovi trůnu zhola nic.

Harry byl pro změnu nadšený, že konečně poznává někoho mimo své známé. „Jsem Američanka a nevyrůstala jsem v prostředí, kde by existovala královská rodina. Až teď poznávám, jak velký to má rozměr. Předtím jsem ho vlastně vůbec neznala,“ prozradila ve videorozhovoru pro Daily Mail Meghan.

Meghan o královské rodině nevěděla nic

„Byl jsem nesmírně příjemně překvapen, když jsem vešel do místnosti a viděl ji. Bylo osvěžující být najednou s někým, kdo je úplně mimo váš běžný okruh známých. Ona nevěděla moc o mně, já nevěděl nic o ní. Měl jsem konečně možnost začít něco od úplného začátku, krok po kroku se s ní poznávat,“ svěřil se princ.

Láska to byla veliká, a tak si 19. května 2018 řekli na zámku Windsor sladké ano. Meghan posléze musela kariéru herečky pověsit na hřebík a soustředit se na povinnosti související s jejím novým zázemím. Zpočátku jí to však vůbec nešlo.

Módním pravidlům se musela podřídit

Nosila často rozpuštěné vlasy, barevné nehty, vzorované oblečení a boty s otevřenou špičkou. To vše by mělo být pro vévodkyni zapovězeno, ale Meghan to nedodržovala. Postupem času se ale umírnila a královským pravidlům se podřídila.

Přesto si sem tam neopustí nějaký ten módní výstřelek. Podívejte se na její nejzajímavější outfity, které si vzala na sebe v roce 2019.