Vévodkyně Meghan svými outfity vyráží dech, inspirovala celý svět

Měla to těžké. Jako americkou herečku ji nikdo nebral vážně a už vůbec by si nikdo nepomyslel, že Harryho dotáhne až před oltář. Meghan Markle byla prostě „ta hezká ze seriálu Kravaťáci“ a tím to haslo. Současná vévodkyně ze Sussexu se rozhodla, že to tak nenechá a snažila se vyniknout jinak, než jen jako ozdoba svého manžela. Podle webu The Lyst Index je nyní nejvlivnější módní influencerkou roku 2019.

Móda byla vždycky její doména, ale od vstupu do britské královské rodiny musela zákonitě cítit jistá omezení. Pokud si vezmete prince, budete muset dodržovat pravidla. Vévodkyně Meghan si s nimi ale příliš hlavu neláme. Ví ovšem moc dobře, že by neměla nosit křiklavé barvy, výrazné vzory nebo nalakované nehty na červeno. To ovšem ona všechno dělá. Meghan je módní ikonou Královská rodina už si řekla, že tak tvrdou palici prostě neovlivní a nechává věci být. A Meghan? Ta si pomaličku prošlapávala cestičku k prvnímu místu módní ikony. Podle webu The Lyst Index jí také skutečně je. Stala se nevlivnější módní influencerkou roku 2019. Za sebou nechala taková jména jako Billie Eilish, Cardi B nebo Kylie Jenner. Pravdou je, že k nalezení není snímek, kde by vypadala špatně. Na druhou stranu na sebe má spoustu času. Sice se musí věnovat synovi Archiemu, ale k dispozici má chůvu a jistě i kadeřníka, když si zamane. Občas ale přeci jen zatouží si život vyměnit s někým jiným. V nedávném rozhovoru pro zahraniční tisk se svěřila, že ani tolik nežije, jako spíš přebývá. Ze všech sil se snaží uspět Ostatním členům britské královské rodiny odpustí příznivci takřka cokoli, ale běda jak udělá chybu Meghan. To se pak hroutí svět. Po jejím vyjádření se jí zželelo Camille, která si zažila něco podobného. Svého času plnila titulky bulvárů každý boží den. Dělo se tak, když začala žít s princem Charlesem po smrti Diany. Meghan se tedy snaží z role nemožné chudinky vymanit a jde jí to dobře. K nejrůznějším módním kreacím inspiruje dívky po celém světě. Podobné šaty jako má Meghan vás totiž nemusí stát majlant. Stačí umět dobře hledat a kombinovat jednotlivé kousky.