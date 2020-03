Meghan rozvrátila královskou rodinu, teď se chystá používat nové příjmení

Meghan to může brát jako příležitost, jak se vrátit do filmové branže. Kariéru totiž přerušila de facto na začátku. Když už ji konečně proslavil seriál kravaťáci, musela se slávy vzdát kvůli vztahu s milovaným princem. Teď už se ale věci mají jinak.

Meghan se kupí kšefty. Podle zahraničních médií si domlouvá dabing i účinkování v reality show. Je to prý přesně to, po čem vždycky toužila. Veřejnost ji obviňuje z toho, že ona stojí za jejich odchodem z britské královské rodiny. Samotný Harry by neměl odvahu to udělat.