Zničila rodinu a prince Harryho schválně? Tajemství vévodkyně Meghan bere dech

Meghan Markle všichni znají jako bývalou hvězdu seriálu Suits. Nikdy nebyla spojována s žádnou šlechtou, modrá krev jí v žilách nekoluje, veškerý úspěch si vybudovala sama nebo za pomoci rodiny, respektive otce Thomase Marklea, který jí platil všechny ultra drahé školky, školy, univerzity a herecké kurzy.

Když si Meghan vzala Harryho, přijala nový společenský status, stala se vévodkyní ze Sussexu a musela podle toho žít. Dvojice Meghan a Harry plnila stránky novin, herečka se vVzdala své herecké kariéry, přestala se vídat s otcem, a sestru Samanthu, která na ni útočí na všech frontách, musela ignorovat, i když ji svrběly obě dlaně. A pak způsobila nekonečný skadnál, když přemluvila Harryho, aby monarchii opustil! Co když ale byla předurčena zaplést se s britskou monarchií? Poslední zjištění o původu vévodkyně poukazuje na fakt, že je Meghan ze služebnické rodiny; její pra-pra-prababička totiž pro královskou rodinu vařila! Co to pro ni znamená?