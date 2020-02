Harry, okamžitě od ní uteč! Vévodkyně Meghan se mění v despotickou fúrii!

Běsnící sedmihlavá saň za maskou nádherné a mile vyhlížející vévodkyně ze Sussexu našla to, co celý život hledala - někoho, koho by mohla ovládat. A běda, pokud se nepodrobí jejím tužbám, jedna z hlav si na něm pořádně smlsne. Meghan Markle je každým dnem méně oblíbenější členkou rodiny, nejen v očích obyčejných lidí, ale i zbytku monarchie.



Královna už nemá slov, radši si hlídá své zdraví, aby mohla vládnout dalších 150 let a Charlese tak nikdy k trůnu nepustila, ale čím déle je v kontaktu s novou vévodkyní, tím víc si uvědomuje, že do své rodiny vpustila zlověstnou stvůru, jejíž jediný úkol je připravit všechny o rozum. Když se Meghan nehádá s Harrym, nepeskuje zaměstnance, nebo zrovna nevyhrožuje rozvodem, stěžuje si na pravidla, která musí dodržovat i po Megxitu. Proto hodlá věci změnit novým režimem. První oběť? Nevinný princ Harry.