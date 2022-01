Vévodkyně Meghan v soudním sporu vyhrála, výše jejího odškodnění je ale k smíchu

Zdroj: Profimedia

Několik dlouhých měsíců se vévodkyně Meghan soudila s vydavatelstvím Associated Newspapers, které v roce 2018 otisklo dopis, jež Meghan adresovala svému otci. Soud nakonec rozhodl v její prospěch. Výše odškodnění, kterou musí vydavatelství Meghan vyplatit, je však směšná.

Když Meghan Markle v roce 2018 napsala dopis svému otci, ve kterém mu vyčítala jeho chování, zřejmě by ji ani nenapadlo, jakou dohru toto rozhodnutí bude mít. Její otec, Thomas Markle, se totiž rozhodl dopis poskytnout vydavatelství Associated Newspapers, které jej prostřednictvím svého deníku Mail on Sunday otisklo. Meghan neváhala a vydavatelství zažalovala za porušení jejího práva na soukromí. Soudní spor se ale táhl několik měsíců a teprve před nedávnem si vévodkyně vyslechla verdikt.

Spor vyhrála, odškodnění je ale zarážející

Soud nakonec rozhodl v Meghanin prospěch a uznal, že zveřejněním dopisu Associated Newspapers skutečně narušilo její soukromí. Vydavatelství teď musí Meghan vyplatit odškodnění ve výší pouhé 1 libry, tedy asi 28 korun. „Běžně byste za takové narušení soukromí očekávali odškodnění ve výši zhruba 75 tisíců až 125 tisíců liber (2,2 milionu až 3,7 milionu korun, pozn. red.),” nechal se pro web The Guardian slyšet právník Mark Stephens s tím, že se na výší odškodnění zřejmě odrazilo to, že Meghan sama poskytovala nejrůznějším lidem důvěrné informace ze svého soukromí.

Na druhou stranu je nepravděpodobné, že by Meghan šlo o vysouzení milionů. Dostatečnou odměnou pro ni může být to, že deník Mail on Sunday, který dopis před třemi lety zveřejnil, sám na svou titulní stranu otiskl, že Meghan v soudním sporu zvítězila, a uznal tak svou prohru.

Dostane i další peníze

Kromě odškodnění za narušení soukromí musí vydavatelství Meghan zaplatit veškeré soudní náklady, které vévodkyně musela při sporu vynaložit. Výše nákladů by mohla činit více než jeden milion liber. Zároveň se Meghan s Associated Newspapers dohodla na blíže neznámé sumě, kterou jí vydavatelství musí zaplatit za porušení autorských práv, k němuž došlo při zveřejnění dopisu. S prázdnou od soudu vévodkyně ze Sussexu tedy rozhodně neodejde.